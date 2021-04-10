10-11-12 Nisan Fanatik iddaa tahminleri!

Hatayspor-Göztepe gol var

Hatayspor, Galatasaray karşısında aldığı net galibiyetin ardından deplasmanda Karagümrük’e 1-0 yenildi. Göztepe ise son haftalarda rakibine göre daha formda. Skor açısından kontrollü bir maç olabilir. İki takımdan da gol bekliyorum.

Rizespor-Trabzonspor 2.5 üstü

Karadeniz derbisi taraf bahsi açısından 3 sonuca da açık. Rizespor, Bülent Uygun yönetiminde önceki maçlarına oranla daha derli toplu futbol oynuyor. Trabzonspor ise Sivasspor beraberliğinin ardından evinde sürpriz bir skorla Kayserispor’a puan kaptırdı. İki takım da 3 puan için risk almak zorunda. Gollü bir maç izleriz.

Galatasaray-F.Karagümrük gol var

Galatasaray son 5 lig maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik elde ederken, şampiyonluk yarışında ağır darbeler aldı. Hafta içi maçların bay geçen Sarı-Kırmızılı takım lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisine düştü. Karagümrük inişli çıkışlı performans gösteren bir takım. Galatasaray’a karşı Borini ve Biglia gibi silahları sahada olmayacak. Gol var ve Sarı-Kırmızılı takımın galibiyeti ön planda tutulmalı.

Ankaragücü-Gençlerbirliği 1

Ankara’da Başkent derbisi öncesinde nefesler tutuldu. İki takım da bu tarihi buluşmayı kazanıp biraz nefes almak istiyor. Düşme tehlikesiyle burun buruna olan iki takım da son haftalarda çok önemli galibiyetler kazandı. Ankaragücü’nü Hikmet Karaman faktörüyle bir adım önde görüyorum. Tercihim 1.

Kayserispor-Antalyaspor gol var

Kayserispor, Trabzonspor deplasmanından önemli bir beraberlik aldı ama bu onlar için yeterli değil. Halen düşme potasının içindeler ve kalan haftaları az kazayla geçmeleri gerekiyor. Antalyaspor, Ersun Yanal yönetiminde kendini orta sıralara attı rakibine göre daha iyi durumda. Açık futbol ve karşılıklı gol bekliyorum.

Erzurumspor-Beşiktaş gol var

Lider Beşiktaş, Alanyaspor engelini de aşarak liderlik yolunda büyük fırsat yakaladı. Galatasaray’ın bay geçtiği, Fenerbahçe’nin berabere kaldığı haftada 3 puan almaları ile puan farkını açtılar. Erzurum zor bir deplasman. Yılmaz Vural yönetiminde geçtiğimiz hafta Başkent’ten ilk puanını aldı. İki takımın da gol bulması sürpriz olmaz.

Fenerbahçe-Gaziantep gol var

Fenerbahçe hafta içinde açık ara favori gözüktüğü maçta Malatyaspor’a puan kaybetti. Malatyaspor’un çok eksiği olmasına karşın Fenerbahçe’nin bu durumu lehine çevirememesi beklenmiyordu. Gaziantep son 5 maçından 3 galibiyet çıkardı. Tehlikeli ve hızlı hücumlarda etkililer. Gol var ilk seçimim.

Alanyaspor-Denizlispor 1

Denizlispor için tehlike çanları her geçen hafta daha da artarak çalıyor. Alanyaspor her ne kadar son 4 maçında yenilmiş olsa da bu 90 dakikada kendine gelecektir. Denizlispor’da takımın en önemli ismi Rodallega’nın kart cezalısı olması da ev sahibinin işini kolaylaştırır.

Altay-Boluspor 1

Altay üst üste aldığı galibiyetlerle Süper Lig yolumdaki iddiasını sürdürdü. Şu an puan sıralamasında 3. basamaktalar ve bir üst sıraya çıkmaları gerekiyor. Hedefe ulaşmak için bu maçları kazanmaları gerekiyor. Bolu karşısında hata yapmazlar.

Real Madrid-Barcelona gol var

İspanya La Liga’da El Classico heyecanı yaşanacak. Bu sezon zirve yarışı oldukça yakın geçiyor. Real Madrid adına Varaneve ve Ramos yok. Oldukça çekişmeli bir mücadele bekliyorum. İki takım da haftalardır formda ve yarışa kazanarak devam ediyorlar. Golcüler sahneye çıkar. Tercihim gol var.

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