Tokat’ta, 6 ülkeden 133 sporcunun katılımıyla düzenlenen 1. Uluslararası Topçam Judo Turnuvası başladı.

Valilik, belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu Tokat İl Temsilciliği iş birliğinde, Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Özbekistan ve Tacikistan’dan sporcular katılıyor.

Sporcuların madalya kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Tokat olarak böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu oluklarını söyledi.

Turnuvanın yarın sona ereceğini belirten Çağlar, "Turnuvaya Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkeden 133 sporcu katılıyor. Turnuvaya katılan sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.