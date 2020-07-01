Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 1 Temmuz'da açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.192 olduğunu belirten Bakan Koca, 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 3.433.963 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 201.098 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 5.150 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, "Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000’i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz.







