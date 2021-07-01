Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 1 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 225.537 testle birlikte toplam test sayısı 61.012.512'ye ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 462 hastayla birlikte 5.288 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5.430.940’a çıktı. Can kaybı da 42 artarak 49.774’e yükseldi.

Verilere göre 6.219 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 5.300.504’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.7, ağır hasta sayısı da 706 oldu.