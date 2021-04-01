Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 1 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 243.738 testle birlikte toplam test sayısı 38.821.795'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 1.424 hastayla birlikte 40.806 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3.357.988’e çıktı. Can kaybı da 176 artarak 31.713’e yükseldi.

Verilere göre 20.817 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3.035.043’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.5, ağır hasta sayısı da 2.135 oldu.



