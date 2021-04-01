1 Nisan koronavirüs tablosu açıkladı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 243.738 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 40.806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. 20.817 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.035.043’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 1 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 243.738 testle birlikte toplam test sayısı 38.821.795'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 1.424 hastayla birlikte 40.806 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3.357.988’e çıktı. Can kaybı da 176 artarak 31.713’e yükseldi.
Verilere göre 20.817 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 3.035.043’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.5, ağır hasta sayısı da 2.135 oldu.