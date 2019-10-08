Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Atatürk Havalimanı’nda 4 gün süren festivali yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti.

12 dalda geleneksel sporun yanı sıra Türk kültürünün önemli parçası olan yemekler, el sanatları ve çocuk oyunları, vatandaşlarla buluşturuldu.

Festivali Süper Lig’in yıldız futbolcuları da ziyaret etti. Etkinliklerin ilk gününde Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe’nin Kosovalı santrforu Vedat Muric ve milli futbolcusu Emre Belözoğlu ile eski milli kaleci Rüştü Reçber, geleneksel okçuluk alanında ok attı.







