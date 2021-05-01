Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2615 olduğunu belirtilirken, 373 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 47.504.193 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 40.504 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 28.817 olarak açıklandı