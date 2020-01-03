1. Mandalin Kupası Yelken Yarışları, Bodrum’da başladı

Türkiye Yelken Federasyonunun, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği organizasyonda; Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna’dan 156 sporcu mücadele ediyor.
Antrenör Serdar Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda "Bodrum Kış Trofesi" adıyla düzenlenen yarışların isminin "Mandalin Kupası" şeklinde değiştirildiğini söyledi.
Katılanlara Bodrum mandalinası ikram edilen ve İçmeler mevkisinde gerçekleştirilen organizasyon, pazar günü ödül töreniyle sona erecek.
AA