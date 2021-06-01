Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 602 olduğunu belirtilirken, 129 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 54.362.791 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 47.656 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 7.112 olarak açıklandı