Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.407 olduğunu belirten Bakan Koca, 67 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 10.493.807 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 320.070 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.262 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım