1. Edirne Kürek Festivali tamamlandı

Toplam 12 kulüpten 100’e yakın sporcu, organizasyon kapsamında Meriç Nehri’nde gün boyu yarışlarda mücadele verdi. Etkinliğin sonunda nehir kenarında oluşturulan alanda dereceye giren sporculara plaket ve madalyaları takdim edildi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, törende yaptığı konuşmada, festival alanının çok kısa süre içerisinde hazırlandığını ve kürek sporuna destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, festivali geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Etkinliğin uluslararası festivale dönüştürülebileceğini dile getiren Gürkan, "Bu konuda Edirne Belediyesi olarak yer tahsis etmek, kayıkhane yapmak... Ne gerekiyorsa, tüm desteği vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı ve TED Edirne Koleji kurucusu Nesim İba ise tüm spor kulüplerine, yöneticilere ve sporculara teşekkür ederek, "Bize bu güzel görseli sundunuz ve güzel şeyler yaşattınız. Hayalimize ortak oldunuz. Bu anlamda hepinize tek tek teşekkür ederim. Meriç Nehri’nin ulusal parkur olması için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Edirne için güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Törenin ardından protokol üyeleri sporcularla fotoğraf çektirdi.

AA