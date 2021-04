Free Fire, 24-25 Nisan’da yapılan etkinlikte kendi topluluğunun elde ettiği her Boyaah!’ı Temel İhtiyaç Derneği’nin (TİDER) ağında yer alan gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya karar verdi. “1 Booyah! - 1 Destek” mesajı ile yola çıkılan kampanyaya Enes Batur ve Cihan Albayrak destek vererek kutuların hazırlanmasına yardımcı olmak adına TİDER ekibi ile birlikte çalıştı.

2019 ve 2020'de dünyanın en çok indirilen mobil oyunu olan Free Fire, bu kez ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ürünü ihtiyacını karşılıyor.

“1 Booyah! - 1 Destek” mesajı ile yola çıkılan kampanyada Ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekiliyor. Free Fire topluluğunu dikkat çekici bir mücadeleye teşvik eden Garena Türkiye, kazanılan 120.000’in üzerinde Boyaah!’ı 120.000’in üzerinde desteğe dönüştürerek ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

Söz konusu kampanya çerçevesinde 24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte community’nin yaptığı her Boyaah bu özel kampanyaya aktarıldı. Etkinlikten elde edilen 120.000’in üzerindeki Boyaah! 43.544 öğüne dönüştürülerek Ramazan ayında TİDER’in ağında yer alan gıda bankaları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Bir taraftan israfı önleyerek, gezegenin önemli sorunlarından birine çözüm olmaya çalışan; diğer taraftan insanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürüten ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan TİDER’in genel müdürü Nil Tibukoğlu ise böyle iş birliklerin ihtiyaç sahiplerine destek anlamında oldukça önemli olduğunu vurguladı. Hem Free Fire Türkiye topluluğuna hem de Free Fire Türkiye ekibine teşekkürlerini iletti.

Proje özelinde Enes Batur’un ve Cihan Albayrak’ın dahil olduğu videoyu izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=LHWQROewRf4

Free Fire Hakkında:

Free Fire, özellikle mobil oyuncuların çıkarları göz önünde bulundurularak oluşturulan heyecan verici bir battle royale oyunudur. Garena tarafından dünya çapında geliştirilen ve yayınlanan Free Fire, 2020'de 100 milyondan fazla günlük aktif kullanıcısıyla rekor seviyesine ulaştı. Youtube'daki Free Fire içerikleri de 72 milyar görüntüleme ile yılın en çok izlenen 3. oyunu oldu.

Free Fire’ı iOS AppStore ya da Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için;

● Facebook: Garena Free Fire

● YouTube: Garena Free Fire Türkiye

● Nimo TV: Free Fire TR

Discord Sunucusu: https://discord.gg/vSxYSQJCK7

Garena Hakkında

Garena, dünyada önde gelen küresel bir çevrimiçi oyun geliştiricisi ve yayıncısıdır. Free Fire’ın kendi geliştirdiği mobil battle royale oyunu, App Annie'ye göre 2019 ve 2020'de dünyanın en çok indirilen mobil oyunu oldu.

Garena, oyuncuların ne istediğini biliyor ve tutkulu oyuncular tarafından oynanıyor.

Arena of Valor, Call of Duty: Mobile ve League of Legends gibi küresel ortaklardan seçkin oyunları dünya çapında seçili pazarlarda özel olarak lisanslandırıyor ve yayınlıyor. Garena, oyunları aracılığıyla sosyalleşme ve eğlence deneyimi sunarak topluluklarının etkileşim halinde olmasına katkıda bulunuyor.

Garena aynı zamanda önde gelen bir e-spor organizatörü olarak dünyanın en büyük e-spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Garena, küresel bir tüketici internet şirketi olan Sea Limited'ın (NYSE: SE) da bir parçasıdır. Garena’ya ek olarak Sea'nin diğer temel faaliyetleri arasında e-ticaret kolu, Shopee ve dijital finans hizmetleri kolu SeaMoney bulunmaktadır. Sea'nin misyonu ise tüketicilerin ve küçük işletmelerin yaşamlarını teknolojiyle iyileştirmek olarak tanımlanıyor.