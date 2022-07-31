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1. Angelo Iervolino Kupası'nda şampiyon Adana Demirspor

Yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Adana Demirspor, Salernitana ve Reggina ile karşılaştığı 1. Angelo Iervolino Turnuvası'nda şampiyonluğa uzandı.

31 Temmuz 2022, Pazar 02:04 Son Güncelleme:
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1. Angelo Iervolino Kupası'nda şampiyon Adana Demirspor

Yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Adana Demirspor, 1. Angelo Iervolino Turnuvası'nda Serie A ekiplerinden Salernitana ve Serie B takımı Reggina ile karşı karşıya geldi. 45 dakikada üzerinden oynanan turnuvanın ilk maçında Reggina'ya 1-0 mağlup olan Mavi Şimşekler, ikinci karşılaşmada Salernitana ile karşılaştı.

Güçlü rakibini 3-1 mağlup eden Vincenzo Montella'nun öğrencileri, diğer maçta Salernitana'nın Reggina'yı 1-0 yenmesinin ardından şampiyonluğa ulaştı. Salernitana maçında Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller; Henry Onyekuru, Britt Assombalonga ve Yusuf Sarı'dan geldi.

Süper Lig 'in ilk haftasında Giresunspor'a konuk olacak Adana temsilcisi, İtalya'da kazandığı şampiyonlukla moral depoladı.


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