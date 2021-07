02-03-04 Temmuz Fanatik İddaa tahminleri

İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçlarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Dev karşılaşmaların cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun Avrupa ligleriyle ilgili yorumlarına mutlaka göz atın.

İsviçre-İspanya​ 2​ 1.58

Fransa’yı eleyerek turnuvanın belki de en büyük sürprizine imza atan İsviçre son 8 turuna yükseldi. İspanya ise şahane maçta Hırvatistan’ı uzatma sonunda 5-3 mağlup etmesini bilmişti. İspanya 90 dakika sonunda galip gelir.

Belçika-İtalya ​Ev 0.5 üstü​ 1.40

Her iki takım da oynadığı turnuvadaki tüm maçları kazanarak bu aşamaya geldi. Belçika gol yollarında üretkenliğiyle dikkat çekiyor. İtalya ise belki de en iyi futbol oynayan takım diyebiliriz. Roberto Martinez’in öğrencileri 1 gol bulur.

Çekya-Danimarka​ İY 0.5 üstü ​1.46

Çekya, Euro 2020’nin en çok takdir edilmesi gereken takımlarından biri. Son maçta Hollanda önünde bir futbol mucizesine imza attılar. Danimarka oyunu ile birçok kişiyi fazlasıyla etkiledi. Maç golle başlar.

Ukrayna-İngiltere​ 2 & 1.5 üstü​ 1.59

Ukrayna açısından turnuva çok iyi geçiyor. Takım adına Yarmolenko dikkat çekici. İngiltere en büyük favorilerden birisi. Almanya’yı eleyerek bu aşamaya geldiler. Ukrayna önünde en az 2 gollü bir galibiyete imza atarlar.

Ceramica-Aswan ​İY 0.5 üstü ​1.39

Ceramica Cleopatra son 2 maçını da kaybetti ve 12. sıraya kadar geriledi. Ligin orta sıralarında oldukça yakın bir yarış olduğunu söyleyebilirim. Aswan ise son 2 maçta 7 gol yedi. Bu maçta ilk yarı en az 1 gol olması çok olası.

Nacional Bank-Al Masry ​Gol Var​ 1.88

Nacional Bank, El Geish deplasmanından 2-0 galip ayrılmayı başardı. Alt sıralardan kurtulmak adına iyi bir adım atan ev sahibi, Al Masry’i konuk edecek. Deplasman ekibinin son 5 maçı da KG Var olarak sonuçlandı. Bu maçta Gol Var ideal.

El Entag-El Gounah ​ÇŞ 0-2​ 1.26

El Entag, Mısır Ligi’nin son sırasında yer alıyor. Son maçta Al Masry’i 3-2 mağlup etmeyi başarsalar da kalelerini gole kapamakta sorun yaşıyorlar. El Gounah son 5 maçını da kaybetmedi. Bu maçta da en az 1 puan alırlar.

FC Minsk-Smorgon ​Ev 1.5 üstü​-

FC Minsk açısından bu sezon lig biraz istikrarsız gitse de, 7. sırada yer alıyorlar. Isloch deplasmanından 1 puanla döndüler. 9 maçtır kazanamayan rakibi önünde 2 gol bulurlar.

Breidablik-Leiknir ​1 & 1.5 üstü​ 1.33

Breidablik, İzlanda Ligi’nde en golcü takım konumunda. Geride kalan 10 maçta 24 gol buldular. Leiknir ise son 5 maçta yalnızca 3 puan toplayabildi. Bu maçta iç sahada Breidablik’in gollü bir galibiyete imza atması çok olası.

Stjarnan-Keflavik​ Gol Var ​1.42

Stjarnan son maçında KR Reykjavik’i deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Keflavik ise lige çok kötü başlasa da son 4 maçta 10 puan toplayarak çıkışa geçti. Seçimim KG Var.

Akureyri-KR Reykjavik​ ÇŞ 0-2​ 1.27

Akureyri son Hafnarfjordur maçında deplasmanda beraberliğe razı olmuştu. KR Reykjavik ise 7 maçtır kaybetmiyordu ancak Stjarnan önünde tutunamadı. Deplasman ekibinin bu maçı kaybetmesini beklemiyorum.

Vikingur-Akranes​ Gol Var ​1.48

Maçın net favorisi olarak Vikingur gösterilse de çok kolay geçmesini beklemediğim maçta lig sonuncusu Akranes’i konuk edecekler. Akranes’in en az 1 gol bulması sürpriz olmaz.