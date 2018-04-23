Ankara’da ‘Güç’ gösterisi

Gazetemizin yazarlarından Tunç Kayacı, Anakaragücü-Gazişehir Gaziantep maçını değerlendirdi. Başkent’te Süper Lig’deki iki ekibin zor günler yaşadığı bir dönemde Ankaragücü hedefe kilitlenmiş olarak mücadeleyi sürdürüyor. Sezon başından beri yaşanan maddi sıkıntılara rağmen Sarı- Lacivertli ekip iddiasını hiç kaybetmedi. Gazişehir ise kazanıp ilk iki için yarışı sonuna kadar götürme niyetindeydi. İlk yarıda oyuna iyi başlasa da İsmail Konuk’un kendi kalesine attığı golle yenik duruma düşen konuk ekip demoralize oldu. Ardından gelen İlhan parlak golü Ankaragücü’ne derin bir nefes aldırdı. İlk yarının son anlarında Del Valle’nin kaçırdığı gol ikinci yarı için bir umut olabilirdi.



Son söz Sedat’tan



İkinci yarıya Erkan Sözeri; Serdar ve Zec’i alarak başladı. Ofansif hamle hemen etkisini gösterdi, iki direkten dönen top vardı ama gol getirmedi. Ancak farkı bire indirmek isterken Umut’la gelen Ankaragücü golü konuk ekibin gardını düşürdü. 89’da ise Sedat son sözü söyledi. Gazişehir ilk iki umutlarını Ankara’da bırakırken Ankaragücü Süper Lig yolunda çok kritik bir maçı kazanıp ‘yola devam’ dedi.