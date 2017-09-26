Adana masmavi!

Adana’nın dünyaca ünlü derbisi yine nefes kesti. Ev sahibi konumundaki Şimşekler, Toros Kaplanı’nı 49. dakikada Yiğitcan’ın attığı kafa golüyle devirdi. Tribünler ise her zamanki gibi muhteşemdi. Adana derbisinde ilk yarı deyim yerindeyse dağ fare doğurdu. Çok kısır bir 45 dakika izledik. İki takımın da hata korkusu ve aşırı savunma anlayışı ister istemez sevimsiz bir futbol izletti bize. Demirspor’da Giray Bulak gol bölgesinde Tambe yerine Atabey’i tercih etmişti. Kemal Kılıç ise cezası biten Magaye ile çıkarken kanatta Abdülaziz yerine Oğuzhan’ı gördük. İkinci yarıya Demirspor fırtına gibi girdi. Sanırım Giray Bulak 3 puan planını ikinci yarıya bırakmıştı.



Önce Adanaspor gibi tecrübeli bir takımı durdurmayı sonrasında da baskıyı yapıp golü bulmayı hesaplamıştı. Nitekim bu baskı önce pozisyon sonrasında da gol getirdi. Kaptan Yiğitcan kornerden gelen topa şık bir vuruşla Adanaspor ağlarına yolladı. Kemal Kılıç yenik duruma düşünce hemen iki isim Abdulaziz ve Gökhan Meral’i aldı.



Adana’nın planları tutmadı



Ancak Adanaspor bir türlü istediği baskıyı kuramadı. Adanaspor’da dün gece hücum hattında oynayan bireysel yetenekler bu insiyatiflerini kullanmada oldukça cimriydiler. Oysa Kemal Kılıç’ın oyun mentalitesinde bu isimlerin yeri ayrıydı. Giray Bulak’ın ekibi dün gece kazanırken bence en büyük artıları oyun disipliniydi. 90 dakikayı Mavi Şimşekler başladıkları gibi bitirdiler. Bana göre gecenin yıldızı Adanaspor defansına zor anlar yaşatan Abdulkadir’di. Ama gecenin bir başka yıldızı da tribünlerdi, inanılmaz bir destekte bulundular. Adana takımlarını özlemişiz...