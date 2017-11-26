Vasat futbol, iyi sonuç

Gazetemizin muhabiri Metin Karabaş, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi... Başakşehir’e 5-1 yenilerek ağır yara alan Galatasaray, ligin iyi futbol oynayan takımlarından Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Fernando’nun yokluğunda hafta boyunca bu bölgede Denayer’i deneyen Tudor, genç oyuncunun son idmanda sakatlanmasının ardından formayı Selçuk’a verdi.



Sağ kanat etkiliydi



Mücadeleye iyi başlayan Galatasaray kendi sağ kanadını etkili kullandı. Mariano ve Rordrigues ile bu bölgeyi domine eden Sarı-Kırmızılı takım, rakibinin savunmasını önde kurmasını iyi değerlendirdi. Taraftarının da desteğiyle coşkulu oynayan Galatasaray’da 33. dakikada Gomis’in ceza sahası içerisinden attığı şut, kaleciden dönerek Yasin’in önünde kaldı. Yasin müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi: 1-0. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.



Gomis vazgeçmedi



İkinci yarı daha düşük tempoda başladı. Galatasaray ilk yarıdaki istekli oyununda uzaktı. Pas trafiğinde başarılı olamayan Sarı- Kırmızılılar tehlikeli bir atak geliştiremedi. Hücumsal anlamda bir hayli eksiği olan Aytemiz Alanyaspor ise sadece direnmeye çalıştı. 70’ten sonra Yasin ve Rodrigues oyundan düşünce, Gomis istediği topları alamadı. 70’te sakatlanan Latovlevici kenara gelirken, Linnes oyuna dahil oldu. Bu da Tudor’un ilk oyuncu değişikliği oldu. 78. dakikada Rodrigues sağ kanattan içeri çıkarttı, boş pozisyondaki Gomis vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti. 85’te Belhanda savunmanın arasına derinlemesine oynadı. Karşı karşıya kalan Rodrigues’in vuruşu kaleci Haydar’da kaldı. 88. dakikada ise Yasin ceza sahasında Gomis’e çıkarttı. Yıldız oyuncu düzgün vurdu ve fark 2’ye çıktı. Galatasaray ikinci yarının son bölümünde baskısını artırdığı maçtan 2-0 galip ayrılmayı başardı.