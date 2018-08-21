Yıldız Kız Milli Takımımız çeyrek finalde

Litvanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen U16 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Yıldız Kız Milli Takımımız, Round 16 mücadelesinde karşılaştığı Letonya’yı 74-59'luk skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Kaunas Sports Hall’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ay-yıldızlılarımız 39-33 önde kapattı.
Yıldız Kız Milli Takımımızda Sude Yılmaz 26 sayı- 13 ribaunt- 2 asist, Melek Uzunoğlu 21 sayı- 9 ribaunt- 3 asist, Derin Erdoğan 7 sayı- 3 ribaunt- 9 asist ve Banu Şimşek de 6 sayı- 13 ribauntla oynadı.
Millilerimiz çeyrek finalde 22 Ağustos Çarşamba günü TSİ 14:30'da Hırvatistan-Rusya maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.