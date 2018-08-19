Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe galibiyeti sevinci

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor’da galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarındaki Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Fenerbahçe karşısında takımın iyi oynadığını aktaran Gündüz, "Erol hoca, karşılarındakinin Fenerbahçe olduğunu bilerek takımı sahaya çıkardı. Maç sırasında birkaç oyuncunun yerini değiştirdi. Erol hoca sihirbazlık yaptı, tuttu. Ligde ikinci galibiyetimizi aldık. Takımda moraller yüksek. Galibiyet taraftara bayram hediyesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe’nin Türk futbolunun lokomotiflerinden olduğunu anlatan Gündüz, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe takımı dün kötü oynadı. Bu onların kendi meselesi, yorum yapmak bize düşmez. Biliyorsunuz, sadece Slimani’nin Fenerbahçe’ye maliyeti, bizim takımın komple maliyeti tutarında. Takımımız dün iyi oynadı. Galibiyet, Fenerbahçe’nin kötü olmasından değil takımımızın iyi oynamasından kaynaklandı. Rakibimizden aldığımız 3 puan bizim için çok kıymetli."

Geçen sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan puan aldıklarını, Fenerbahçe karşısında bunu başaramadıklarını anımsatan Erdal Gündüz, bu nedenle elde ettikleri 3 puanın önemine vurgu yaptı.

Asbaşkan Gündüz, yeni transferler Guilherme Costa Marques ve Danijel Aleksic’in de takıma uyum sağlamadığına işaret ederek, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcuları alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe yönetimi ile bir araya geldiklerine değinen Gündüz, başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli yöneticileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

AA