Ceviz Kurdu

Girebileceği kadar küçük bir delik açıp girer cevizin içine... Yer, bitirir! Şişmanlamıştır, çıkamaz. Çaresiz zayıflar ve çıkar dışarı. Ortada bir adet kurumuş ceviz, bir de aç, cılız kurtçuk kalmıştır! (Her yarışma programından bir kahraman yaratıyoruz. Her şarkı söyleyene ‘sanatçı’ diyoruz. Herhangi bir dizide figüranlık yapan kadın, Türkan Şoray oluyor ertesi gün... Merminin girmediği, Azrail’in öldüremediği oyuncu var! Bir gol atan çocuk ‘Yeni Maradona’; bir basket atan çocuk ‘Magic Johnson’ oluveriyor. Büfesi olan adama, “Ne iş yapıyorsun” desen; “İş adamıyım” cevabını veriyor. İki karısını öldürüp hapis yatmış adam, yeni kurbanını canlı yayında, televizyonda arıyor. Sene 2016, ama bütün dizilerde aşiretler var, töre kanunları işliyor halâ... Yarımız açlık sınırında yaşıyoruz; fakat dizilerimizdeki ailelerin hepsi havuzlu villalarda... Mafyaların ‘iyi adamlar’ olduğunu kafamıza sokmaya çalışan diziler var. Tecavüz edenlerin, tecavüz ettiği kadına aşkı; ağlatıyor çoğumuzu... İliklerimize kadar arabesk bir toplum olmuşuz çoktan...



Arda Turan hakkındaki fikrim, Türkiye gerçekleriyle örtüşüyor. O, bu arabesk kültürde büyüyen çocuklardan...



Hak ettiklerinden çok fazlasını verdi bu kültür ona... Hem de durup dururken, birden bire...



Gökyüzündeki yıldızlarla eş değer tutuldu bir gün... Işık saçmak, etrafını aydınlatmak yerine gökyüzünün hakimi gibi davranmaya başladı.



‘Lider’ yaptılar futbolumuzda... Sahaları esir almaya, racon kesmeye kalktı. Antrenman için harcadığı saatten çok, reklamlarda oynattılar. Maradona oldu, Messi oldu, Pele oldu; fakat kendisi olmaktan vazgeçti. Ansızın zirveye çıkarttılar. Ve şimdi, aynı hızla yerin dibine sokmaya çalışıyorlar. Yazık...)

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30 Haziran 2016 tarihli ‘Arda Turan’ başlıklı yazımdan alıntıdır yukarıdakiler... Galatasaray- Başakşehir maçını izlerken aklıma geldi bu yazı.. Ve bir hikaye eşliğinde yeniden takdirlerinize sunmak istedim.

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Ceviz kurdu... Bir tür tırtıldır... Girebileceği kadar bir delik açıp cevizin içine girer. Cevizin içi insan beynine benzer, başlar yemeye... Yedikçe şişmanlar... Karnı büyür... Yükünü tutup doyunca gitmek ister, ama girdiği delikten çıkamaz.



Daha da kötüsü... İçi yenilen ceviz de kurumuş, sertleşmiştir. Deliği genişletmek neredeyse olanaksızdır...



Ceviz kurdunun tek çaresi vardır: Zayıflamak! Aç kaldıkça zayıflar, eski cılız haline döner. Ve bir gün çıkar girdiği delikten dışarı.



Ortada bir adet kurumuş ceviz, bir tane de aç ve cılız kurtçuk kalmıştır!