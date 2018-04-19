Temizlik şart!

Gazetemizin editörlerinden Yasin Cam, Galatasaray-Akhisarspor mücadelesini değerlendirdi. Skordan ve sonuçtan bağımsız olarak, Galatasaray’ın gelecek sezonuna ışık tutacak bir mücadele izledik. Sahaya çıkan 11’i kabaca analiz edersek...



1- Latovlevici ve Ahmet Çalık’ın kesinlikle Galatasaray seviyesinde işi yok. Ne oyun zekası var, ne hız, ne teknik, ne güç ne de hava hakimiyeti.

2- Tolga Ciğerci’nin ligde 6 gol atması tamamen bir mucize. 6 numara desen değil, 8 numara desen değil, 10 numara hiç değil. Yılda 2 milyon Euro kazanması da ayrı bir mucize.

3- Eren Derdiyok tipi santrforlar 20 yıl kadar önce dünya futbolundan silindi. Topu tutamayan, süremeyen, adam geçemeyen, yüksek toplara zıplamaktan ibaret, ağır bir forvet.

4- 24 yaşında Dortmund’dan Gençlerbirliği’ne gelen Yasin’le, 31 yaşındaki Galatasaraylı Yasin’in hiçbir farkı yok. 1 metre ileriye gidemedi. Yetenekli, geniş alanda hızlı. Hepsi bu kadar. Bu oyuncuları kadrodan temizlemek bile başlı başına transfer olur.



Futbol mucizesi Seleznov



Okan hoca dersini çok iyi çalışmış. Özellikle kanatları hızlı hücumlarda çok iyi kullandılar. İlk iki golün pası da Latovlevici’nin boşalttığı, Galatasaray’ın sol kanadından geldi. Seleznov tam bir futbol mucizesi. İlk bakışta hiçbir özelliği yok gibi görünse de, top da sürdü, adam da geçti, savunmayı da yıprattı, gollerini de attı. Ayakta alkışlanacak bir performanstı.



Akhisar derslik oynadı



Akhisar mütevazı kadrosuyla, hem de skor dezavantajına rağmen müthiş bir futbol dersi verdi. Bir deplasman oyunu ancak bu kadar doğru oynanabilirdi. Seleznov’un attığı iki gol dışında direkten dönen topları, son vuruşta beceriksiz kaldıkları pozisyonlarıyla Akhisar, finale yükselmeyi hak eden taraftı.



Aslara zeval gelmesin!



Galatasaray’ın Gomis ve Rodrigues oyuna girene kadar doğru düzgün tek bir pozisyonu bile yoktu. Ligin kalan 5 haftasında Allah Galatasaray’ın aslarına zeval vermesin. Bu yedekler bu takımı tek bir maç bile taşımaz. Bizim bildiğimiz Fatih hoca da, Galatasaray tarihine bir kupa daha kazandırmak varken, skor avantajına, taraftar desteğine rağmen böylesine amatörce elenen futbolculara karşı, ‘uyarı biraz hafif kalır’ konuşmasını yapmıştır!