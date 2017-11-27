Bursaspor gümbür gümbür

Gazetemizin yazarlarından Tunç Kayacı, Bursaspor-Kardemir Karabükspor maçını değerlendirdi. Bursaspor son 5 maçtır kazandığı rakibi Karabükspor önünde ilk yarıda bariz bir üstünlük kurdu. Özellikle elinizde Kembo gibi bir isim varsa sıkıntınız olmaz. Belki bu yarıda atılan 2 gol Kembo patentli değildi ama Kembo’nun hazırladığı nefis pozisyonlar izledik. Gerçekten Paul Le Guen 3’lü savunmayı oturttuktan sonra bir birini iyi tanıyan ve ne yaptığını bilen bir Bursaspor oluşturmuş. Üstelik maç öncesi Harun’un bir gün önceki idmanda sakatlanıp kadrodan çıkmasına rağmen genç kaleci Muhammed çok başarılı bir performans ortaya koyması da Yeşil- Beyazlı ekibin ayrı bir kazancıydı. İkinci yarının daha başında Stancu çok uygun durumda topu gol yapsa Bursaspor maçı kopartabilirdi. Hemen ardından Ahmet Şahin’in iki kritik kurtarışını izledik.



Popovic’in hamleleri yetmedi



Sonrasında Popovic’in arda arda hamlelerini izledik. Önce Yatabare, sonra İlhan Depe ve 3. olarak da Serdar Deliktaş oyuna girince maçın çehresi de değişti. Bursaspor özellikle orta alanı rakibine verince ve Kembo’nun da oyundan çıkmasıyla rahatlayan Karabük savunması hücuma katılınca zorlandı. Yatabare ile golden sonra maç bitimine kadar ev sahibi ekip zor anlar yaşadı ama yine de 3 puanın sahibi olmasını bildi. Aslında Paul Le Guen’in maç sonunda soyunma odasında futbolcular kazandıkları için sevindiler ama ikinci yarıdaki futboldan mutsuzdular.