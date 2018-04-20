Ne denebilir ki?

Fanatik.com.tr yazarlarından Metin Tükenmez, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları yazdı... Sözün bittiği yer bu olsa gerek. Herşey Fenerbahçe'nin lehine. Beşiktaş daha 30. dakikada on kişi kalmış. İlk maçın skoru Fenerbahçe'nin lehine. Ama gelin görün ki, kendini Fenerbahçe taraftarı sanan ama asla Fenerbahçeli olamayacak birtakım futbol düşmanı, provakatör, ülkenin iki tarihsel dost takımının rekabetini vahşete dönüştürebiliyor.



Bu noktada maçın skoru, oynanan futbol, hatta tur hiç önemli değil. Şenol Güneş'in düştüğü durumu hayatım boyunca unutamam. Bundan sonraki yaşamımda hangi futbol maçını izlesem Şenol Hoca'nın yere yığılması gözümün önünden gitmeyecek. 65 yaşında torun sahibi olmuş, dede öğretmen konumundaki bir insana bunu reva görenlere yazıklar olsun!



Bu insanlara Fenerbahçeli demek, Fenerbahçe'nin ter temiz renklerine hakaret olur. Eminim ki, Şenol Güneş'e karşı yapılan bu saldırının bir ucu, Fenerbahçe'ye karşı girişilen Karadeniz saldırısına dayandırılmaktadır. Nedeni ne olursa olsun yapılan çirkindir. Görevi sadece sahada mücadele eden futbolcularına yardım etmek olan bir insana bu yapılan sadece basit bir saldırı değil, ağır bir hakarettir. Futbol alanında yaptığı uygulamalar ya da maçlardan önce ve sonra yaptığı konuşmalar bir yana, Şenol Güneş bu ağır hakareti en son hakedecek hocadır, insandır.



Maçın yarım kaldığı saatler sırasında öğrendiğime göre Şenol Güneş'in başına beş dikiş atılmış. Bu çok da önemli değil! Yaralar çarçabuk sağalır. Ama belleklerimizde yer eden insan soyuna, sporsal rekabete hiç yakışmayacak görüntüleri bilincimizden nasıl sileceğiz? İnsan evladının bulduğu bu en soylu rekabetin içine böylesi çirkinlikleri sokanlar, insanlık bilincimizi yaraladıklarının farkındalar mı acaba? Bundan sonra oynanacak birçok Fenerbahçe-Beşiktaş maçının asıl amacı puan kazanmak değil, işte, bu yaralı bilinci sağaltmak olacak.



Geçmiş olsun Fenerbahçe ve Beşiktar, geçmiş olsun Şenol Güneş. Şimdi büyük çoğunluk, fedderasyonun vereceği kararı bu yaşananların önüne çıkartacaktır. İnanın verilecek kararın hiç bir önemi yok! Önemli olan, Şenol Güneş'in o yere yığılan görüğntüsünü belleklerimizden nasıl sileceğimizdir...

