Haydi Fener

Gazetemiz yazarlarından Gökhan German, Fenerbahçe Doğuş - Baskonia serisinin ilk maçını değerlendirdi... Fenerbahçe Doğuş, Play-Off’taki en kritik maçına çıkıyor. Baskonia, bugün hedef maç olarak görecek ve direnç göstermeye çalışacaktır. Ancak Kanarya, normal sezonda yaptığı gibi tempoyu belirler, aynı savunmayı tekrarlarsa kazanmaması için hiçbir neden yok.



Bir Play-Off dönemi daha geldi çattı. 30 maçlık normal sezon sonrası, dananın kuyruğu bugünlerde kopacak. Son üç yıldır rakiplerini 3’er 0’la geçip Final- Four’a kalan Fenerbahçe Doğuş, 4. kez aynı başarıyı tekrarlamak için Baskonia karşısına çıkıyor.



Bu serinin, geride kalan 3 eşleşmeden farkı, kamuoyunun Fenerbahçe Doğuş’u kesin favori göstermesi. İlk iki yıl son şampiyonlar Maccabi ve Real Madrid ile eşleşilmişti. Geçen yıl ise rakip Panathinaikos’tu ama saha avantajı onlardaydı. Atina’dan çıkmanın çok zor olacağı konuşuluyordu. Ama Obradovic ve ekibi üç rakibini de süpürdü.



En büyük sorun; Rahatlık!



Bu kez taraftarda, kamuoyunda eski heyecan yok gibi. Eşleşmede Fenerbahçe için en çok sorun çıkaracak konu bu olabilir; Rahatlık... Obradoviç buna izin vermemeye çalışacaktır ama tribün ve oyuncuların da en az Obra kadar motive olması gerekecek. Onun dışında, ibre Fenerbahçe’den yana. Sarı- Lacivertliler, bu yıl Baskonia’yı normal sezonda iki kez yenmişti. Tabii ki Play-Off havası farklı olur ama sonuçta birbirini tanıyan ve ne yaptıklarını bilen iki takım karşılaşacak. Baskonia’nın en büyük özelliği temposu ve hücum gücü. Ama Fenerbahçe, maç başına ortalama 83 sayı atan Baskonia’yı 69 ve 74 sayılarda tutmayı başarmıştı. En önemlisi yüzde 40 ile üçlük atan Baskonia, Fenerbahçe savunması karşısında yüzde 29 ve yüzde 23’te kalmıştı.



30 maçtan 23’ünü kazandı



Obradoviç, Play-Off’lara bir başka konsantre oluyor. Şu ana kadar 30 Play-Off maçının 23’ünü kazanmış efsane coach. Rakibe göre de farklılıklar yapabiliyor. Burada belirleyici olan tempo olacak. Sahada Fenerbahçe’nin istediği basketbol oynanacaktır. Seri kesinlikle kolay olmayacak. Ama Fenerbahçe Doğuş’un sezon boyunca gösterdiği performans ve Obradoviç faktörü ile 4. Final- Four’un geleceğine inanıyorum.