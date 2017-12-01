Fenerbahçe fiyaka bozdu

Gazetemizin yazarlarından Gökhan German, Baskonia-Fenerbahçe Doğuş karşılaşmasını değerlendirdi. Baskonia sezona kötü başladıktan sonra Pedro Martinez’i takımın başına getirdi ve müthiş bir seri yakaladı. Real Madrid’i 30 farklı yenerken, son 3 maçını kazanmıştı Bask ekibi. Bu ayın en formda takımıydı. Fenerbahçe Doğuş ise Baskonia deplasmanında 7 maçtır kazanamıyordu. Geçen sezon ise Fernando Buesa Arena’da 34 farkla mağlup olmuştu. Bu istatistikler belki de ekstra motivasyon kaynağı oldu Fenerbahçe için. Obradoviç maça, sürpriz bir şekilde ilk beşte Ahmet’le başladı. Ahmet kısa sürede 8 sayı atarken, Obradoviç’in güvenini boşa çıkarmadı. İlk periyodun son 3 dakikasında 11-0’lık seri dışında, Kanarya bütün maçın tek hakimiydi. 11-0’la skor 25-15 oldu ama Sarı-Lacivertliler, kalan 3 periyotta sadece 44 sayı yedi. Zaten ligin en iyi savunma yapan takımı Fenerbahçe’ydi, buna Baskonia tribünleri de canlı şahit oldu. Evinde 80’li sayılara rahat ulaşan Baskonia’yı 60’larda tutmak önemli bir başarı. Sloukas 14 sayı atarken, 6 asistle hücumları çok iyi yönetti. En ilginç istatistik ise Vesely’nin de 6 asist yapmasıydı. Çek pivot kusursuza yakın oynadı. Takımın bu dönemde en formda ismi Nunnally. O da Baskonia potasına 14 sayı bıraktı. Yapılan 23 asist, hücumun da en az savunma kadar mükemmel işlediğinin bir göstergesi oldu.



Efes yarışın içine girdi



9. hafta sonunda sadece 2 galibiyeti bulunan, evinde ise hiç kazanamayan Anadolu Efes, dün İstanbul’da oynadığı 11 maçta da yendiği Milano’yu devirip şeytanın bacağını kırdı. Yine toplama takım görüntüsünde olan Milano karşısında, maçı her zamanki gibi zora soksa da, bu kez sonunu iyi oynadı Lacivert-Beyazlılar. İlk yarıda hiç sayı atamayan McCollum’un ikinci yarıdaki 15 sayısı, galibiyetin anahtarı olurken, Efes’in bu yılki en büyük artısı olan hücum ribauntlarındaki etkinliği dün yine onlara fazlasıyla yardımcı oldu. Kötü hücum etmelerine rağmen 14 hücum ribaundu alıp, ikinci şans sayılarıyla skor bulan Lacivert- Beyazlılar, kalan 20 hafta öncesi hayata tutundu.