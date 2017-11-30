İdman maçı gibi

Gazetemizin editörlerinden Arda Erol, Fenerbahçe-Adana Demirspor mücadelesini değerlendirdi. Beşiktaş’ın 9-0, Galatasaray’ın 5-1’lik kupa galibiyetleri sonrası Fenerbahçe’nin nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merakla bekleniyordu. Mücadele ettiği her kulvarda zirveyi hedefleyen Aykut Kocaman, 1. Lig ekibi olan Adana Demir karşısında Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Alper, Valbuena, Janssen gibi oyuncuları 11’de oynatarak kupayı ciddiye aldığını gösterdi.



Alkışlar Oğuz Kaan’a



Geçtiğimiz sezonlarda 3 büyüklere zor anlar yaşatan alt lig takımlarını bu sene göremeyeceğimiz, Beşiktaş-Manisa ve Galatasaray-Sivas Belediye maçlarında ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe de Adana Demir karşısında adeta idman maçı oynadı. Rakibi karşısında sadece skor anlamında değil, futbol anlamında da rahattı Kocaman’ın öğrencileri. 90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Oğuz Kaan’ın başarılı performansı, 6-0’lık galibiyet kadar önemliydi.



Daha çok genç



Gönül ister ki bu tarz maçlarda daha fazla altyapı oyuncularını izleyelim. Sürekli yabancı kuralını gündeme getiren TFF, işe Türkiye Kupası karşılaşmalarında belli sayıda altyapı oyuncusunu 11’de başlatma zorunluluğu getirerek başlayabilir. Tabii gerçekten amaç gençleri futbola kazandırmaksa...



Maçtan dakikalar



23. dakikada Oğuz Kaan, sağdan kaçan Şener’i görüp pasını attı. Şener’in ortasında Alper Potuk, maçta gol perdesini açtı: 1-0. 26. dakikada ceza sahasında topla buluşan Janssen, iki rakibinden kurtulup sol ayağıyla ön direğe yerden vurdu. Kaleci Kurtuluş’un çabası golü engellemeye yetmedi: 2-0. 45. dakikada Valbuena, Mehmet Ekici ile verkaç yaptıktan sonra ortasını yaptı, Hasan Ali boş pozisyonda kafayı vurarak farkı 3’e çıkarttı: 3-0.



Janssen, Ahmethan’a jest



51. dakikada ceza sahası yan çizgisinden kullanılan serbest vuruşta Mehmet Topal’ın kafası kaleci Kurtuluş’tan döndü. Alper kafayla tamamladı, savunmaya çarpan top ağlara gitti: 4-0. 66. dakikada Valbuena sol kanattan ceza sahasına girip müsait pozisyonda bekleyen Alper Potuk’a verdi. 26 yaşındaki oyuncu düzgün bir vuruşla hat-trick yaptı: 5-0. 88. dakikada Ahmethan ceza sahası içinde Douhadji’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakim Ali Şansalan, penaltısı noktasını gösterip Douhadji’ye ikinci sarıdan kırmızı kartını çıkarttı. Topun başına Janssen gelse de daha sonra Ahmethan’a bıraktı. Genç oyuncunun vuruşunda Kurtuluş’un müdahalesi yeterli olmadı: 6-0.