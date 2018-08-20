Yalçın Koşukavak: ''Kredi tükettik''

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Şimdi sizin de gördüğünüz gibi oyun üstünlüğünü tamamen elinde tutan bir Gazişehir vardı. İlk yarı 2-0, 3-0 gibi farklı skorlarla içeri girebilirdik ama maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarı ise rakip çok oyunu riske etti ama biz kontrol edemedik. Diziliş ve değişiklerle çok fazla öne geldiler. Bu bizim için bir fırsattı, o nedenle iki oyuncu değişikliği yaptık. Alanı kontrol edebilecek bu iki oyuncuyla skoru çoğaltma hedefimiz vardı ve bunu da yakaladık ama fırsatları değerlendiremedik. Maçı kazanmak için çok fırsat vardı ama 1-0'lık skor çok tehlikelidir. İkinci golü bulup maçı bitirmemiz gerekiyordu. Bunu başaramadık" dedi.