Samsunspor, 'Yılport Samsunspor' oluyor

Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu, sponsorluk anlaşması kapsamında takımın adının 'Yılport Samsunspor' olmasına karar verdi.

27 Ağustos 2018, Pazartesi 21:32
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Samsunspor Kulübü bu akşam, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uyanık başkanlığında Nuri Asan Tesisleri'nde toplandı. Toplantıda şu karar alındı: 

"2018-2019 futbol sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel 2. Lig’de bu sezon mücadele edecek takımın müsabakalara iştirak ederken kullanacağı ismin sponsorluk anlaşması gereği 'Yılport Samsunspor' olarak TFF Futbol Kulüpleri Tescil Talimatının 3.3. maddesi uyarınca tescili için tüm işlemlerin yapılması ve bu hususta başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verildi." 

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