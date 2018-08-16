Özlem Akdurak: Olimpiyattan madalya ile dönmek istiyoruz

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, 2020 Tokyo Olimpiyatları için aldıkları iki kotanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Türk yelkeninin Türk sporunda bir imzasının olabilmesi açısından mutlaka bir madalya hedefimiz var. Bütün hazırlığımızı bu hedefe endeksledik." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Akdurak, Danimarka’daki Aarhus Hempel Dünya Şampiyonasına 70 ülkeden bin 500 sporcunun katıldığını, bu organizasyon öncesi en az bir olimpiyat kotası almayı hedeflediklerini belirterek, Laser Radial sınıfında Nazlı Çağla Dönertaş ve Finn sınıfında da Alican Kaynar’ın 2020 Tokyo Olimpiyatlarında yarışma hakkını elde ettiğini söyledi.

Kota mücadelesinin verildiği bu ilk yarıştan iki kotayla dönmenin kendilerini çok sevindirdiğini anlatan Akdurak, gelecek süreçte yapılacak en az iki yarışmada daha olimpiyat kotası alma şanslarının bulunduğunu dile getirdi.

"Bütün konsantrasyonumuzla olimpiyattan madalya ile dönmek istiyoruz." diyen Akdurak, şöyle devam etti:

"Tabii ki ne kadar çok sporcumuzu olimpiyata götürebilirsek onun da gururunu yaşayacağız ama Türk yelkeninin Türk sporunda bir imzasının olabilmesi açısından mutlaka bir madalya hedefimiz var. Bütün hazırlığımızı, psikolojik konsantrasyonumuzu, teknik altyapı hazırlığımızı bu hedefe endeksledik."

- Kıyı Kanunu

Akdurak, Türkiye’de kıyı kanunu mevzuatının yelken kulüplerinin tesisleşmelerini zorlaştırdığını öne sürdü.

Sadece 4-5 kulüpten olimpik seviyede sporcu çıkarabildiklerini anlatan Akdurak, "Bunun temel nedeni büyük kulüplerin tesisleşmeleri ile ilgili zaafiyetlerinin olmasıdır. Kıyı Kanunu’nun amatör sporlara herhangi bir istisnası olmaması nedeniyle denize sıfır olması gereken bir yelken kulübü 5 yıldızlı turistik tesislerle aynı ecrimisil bedellerine tabii tutuluyor. En büyük hedefimiz, Kıyı Kanunu’nda yelken ve diğer su sporları ile ilgili bir istisna yaratabilmek." diye konuştu.

Akdurak, yelkende kullandıkları malzemelerde yerli üretimin olmamasının da tekne, yelken ve diğer malzemelerde maliyeti artırdığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilatı ve sponsorların kendilerine destek verdiğine işaret eden Akdurak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diğer iddialı ülkelere baktığımızda özellikle İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya’nın muazzam bütçelerle ve farklı imkanlarla hazırlandıklarını görüyoruz. Fakat bizim sporcularımızın da inancı var. Gerçekten muazzam bir çalışma temposu ile hazırlanıyorlar. Ben bu farkı bertaraf edeceğimize inanıyorum."

AA