Ndiaye: 'Alanya maçı ne zaman?'

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için gün saydığı Badou Ndiaye, müjdeli haberi verdi.

Sabah'a açıklamada bulunan Ndiaye, "Alanyaspor maçı ne zaman? Pazartesi günü mü?'' sorusuyla konuşmaya başlayan Senegalli yıldız, "Aslında Göztepe maçına yetişmeyi istiyordum ama olmadı... Transferim bu hafta sonuçlanır diye düşünüyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüşürüz!'' açıklamasını yaptı.

Stoke City'de maç kadrolarına alınmayan tecrübeli orta saha, fiziksel durumu hakkında ise, "Oynamaya hazırım. İdmanlarıma devam ediyorum ve kendimi iyi hissediyorum'' bilgisini verdi. "Para için Galatasaray'dan ayrılmadım, o dönem şartlar onu gerektirdi'' hatırlatmasını yapan Ndiaye, son olarak Galatasaray'a dönüşüyle ilgili, "Benim açımdan hiçbir sorun yok. İnşallah en kısa sürede geleceğim'' dedi. Fatih Terim de dünkü basın toplantısında Ndiaye'nin pazartesi veya salı günü takıma katılacağını söyledi.

ÜÇLÜ EMRE AKBABA'DAN

Galatasaray taraftarı, dün en büyük ilgiyi yeni transfer Emre Akbaba'ya gösterdi. Maç öncesi defalarca tezahürat yapılan Emre, tribünlere üçlü çektirdi. Cuma gecesi İstanbul'a gelen ve sadece bir idmana çıkan Emre, 61'de oyuna girerken, etkili performansıyla beğeni topladı.

GOMİS EVİNDE DE KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Fatih Terim, Ankaragücü deplasmanında yedek kulübesine çektiği Belhanda-Gomis- Feghouli üçlüsünden sadece Belhanda'yı Göztepe maçında ilk 11'e koydu. Faslı oyuncu, 10 numara pozisyonunda oynarken, Sinan Gümüş kanada geçti. Kötü bir hazırlık dönemi geçiren Feghouli-Gomis ikilisi ise yine Terim'den kesik yedi. Gomis, ikinci yarıda Eren'in yerine oyuna dahil oldu ancak eski performansından uzaktaydı.