Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, ülkesi Arjantin'in Guatemala ve Kolombiya'yla karşılaşacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edilmedi.

2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Güney Amerika ülkesinde Messi'nin sezonun kalan bölümünde oynanacak maçlarda milli takımdaki yerini alamayacağı konuşuluyordu.

Jorge Sampaoli'nin yerine getirilen teknik direktör Lionel Scaloni de Arjantinli süperstarı kadroya almayarak bu dedikoduları doğrulamış oldu.

Öte yandan Arjantin Milli Takımı'nda Messi'nin yanı sıra Sergio Agüero, Angel Di Maria ve Gonzalo Higuain gibi dünyaca ünlü yıldızlar da kadroda yer almadı.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr