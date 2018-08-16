Gianluca Di Marzio'nun istihbaratına göre Bursaspor'un 21 yaşındaki genç yıldızı Kubilay Kanatsızkuş bir seneliğine İtalya Serie A'nın yolunu tutmak üzere. Di Marzio'ya göre Ümit milli forvet oyuncusu, İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Udinese ile anlaşmaya çok yakın.

Geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'a kiralandığı iddia edilmiş ancak bu iddia Bursaspor Kulübü tarafından yalanlanmıştı.

Kubilay Kanatsızkuş, Bursaspor forması ile çıktığı 52 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.