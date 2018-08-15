İlk haftayı lider kapatan şampiyon oluyor

Süper Lig’de ilk hafta mücadeleleri sona ererken ilginç bir istatistik ortaya çıktı. 2014-2015 sezonundan bu yana ilk haftayı lider kapayan takımlar sezonu şampiyon olarak tamamlıyor. Lefter Küçükandonyadis sezonunda ilk haftayı lider tamamlayan ekip ise Ankaragücü’nü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray oldu.

2014-2015

Sezona İtalyan Teknik Direktör Prandelli yönetiminde başlayan Galatasaray, ilk maçına Bursaspor deplasmanında çıktı. Sarı-kırmızılı ekip o mücadeleyi Burak Yılmaz ve Olcan Adın’ın golleriyle 2-0 kazanarak ilk haftayı lider tamamladı. Galatasaray sezon sonunda ise Hamza Hamzaoğlu ile birlikte şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

2015-2016

Beşiktaş’ta Slaven Bilic’in ardından göreve getirilen Şenol Güneş ilk lig maçına Mersin İdman Yurdu mücadelesiyle birlikte çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Akdeniz temsilcisini Cenk Tosun (3), Olcay Şahan ve Kerim Frei’in golleriyle 5-2 mağlup edip liderlik koltuğuna oturdu. Kara Kartal sezon sonunda, 7 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdi.

2016-2017

Şampiyon olduğu sezonun ardından ilk lig maçında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, Akdeniz ekibini Cenk Tosun (2), Oğuzhan Özyakup ve Olcay Şahan’ın golleriyle 4-1 mağlup ederek ligde ilk sıraya ismini yazdırdı. Sezon sonunda şampiyonluğa uzanan Beşiktaş arka arkaya ikinci şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

2017-2018

Şampiyonluk hasretini 2 yıla çıkaran Galatasaray sezona Teknik Direktör Igor Tudor ile başladı. Süper Lig’in ilk maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Gomis (2), Tolga Ciğerci ve Belhanda’nın golleriyle rakibini 4-1 mağlup ederek ilk haftayı lider tamamladı. Sezon içinde Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından Galatasaray, 21. şampiyonluğuna uzandı.

AA