Gomis için beklenen teklif geldi

Sarı-Kırmızılılar’ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta attığı gollerle büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis’i iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan yönetimin beklediği haber, Suudi Arabistan’dan geldi. Ekonomik anlamda rahatlamak ve takımı güçlendirecek yeni oyuncular için kaynak arayışında olan Galatasaray’ın Fransız golcüsü Gomis’e 11 milyon Euro’luk (72.7 milyon TL) bir teklif yapıldı. France Football’un sitesinde yer alan habere göre Gomis’e 10 milyon Euro’luk (66.2 milyon TL) bir bonservis bedeli koyan Cim Bom’un kapısını Al Hilal kulübü çaldı.

Gomis’e de 6 milyon Euro

Teknik direktörlüğünü Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’un eski hocası Jorge Jesus’un yaptığı ekibin, 33 yaşındaki golcünün transferinde ısrarcı olduğu ve Aslan’la masaya oturmaya hazır olduğu ifade edildi. Galatasaray’dan senelik 3 milyon 350 bin Euro olan tecrübeli futbolcuya da 3 yıllık sözleşme karşılığında her sezon için 6 milyon Euro (39.7 milyon TL) verilmesinin planlandığı bildirildi. Bu transferle ilgili gelişmelerin, önümüzdeki haftaya kadar netleşmesi bekleniyor.