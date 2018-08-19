Erol Bulut: Sistem değişikliği galibiyeti getirdi

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Yeni Malatyaspor, evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Teknik direktör Erol Bulut, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını söyleyen Erol Bulut, "Fenerbahçe baskılı oynadı. İlk yarının ortalarına doğru oyunu dengeledik. İki takım da bir kaç pozisyon yakaladı. 2. yarı sistemi değiştirdim. 4-2-3-1'le başlamıştık, Fenerbahçe arkaya kaçmaya başlamıştı; 4-3-3'e döndüm. Sistem değişikliği bize golü getirdi." dedi.

Kadrodaki eksik oyuncuların olduğunu kaydeden Erol Bulut, "Eksik kadromuz olmasına rağmen, hazır olmayan oyuncuları oynattım. Elimde 13-14 oyuncu vardı. Ona rağmen futbolcularım iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Taraftarı da destekleri için tebrik ediyorum. Maça iyi giremedik. 20-25 dakikadan sonra oyunu dengeledik. İyi çıkışlar yaptık. Önemli olan 3 puandı ve onu başardık." diye konuştu.