Beşiktaş'la ismi anılan Liverpool kalecisi Loris Karius’a hocası Jurgen Klopp’tan izin çıktı. Alman futbol adamı, Alisson transferinin ardından forma şansı kalmayan Karius’un satılabileceğini bildirdi.

İngiliz basını 25 yaşındaki Alman kaleciyle Beşiktaş’ın ilgilendiğini ve her an bu transferin gerçekleşebileceğini öne sürdü. Beşiktaş’la ismi anılan bir başka kaleci ise Arsenal’in Kolombiyalı file bekçisi Ospina’ydı. Ancak Napoli ile anlaştı.

Yönetim ise şu anda herhangi bir transfer hamlesi yapmayı düşünmüyor. Kurdaki yükseliş nedeniyle adeta borçlarının katlandığını belirten yöneticiler, “Önce elimizdeki oyuncuları satmalıyız. Maliyeti düşürmeden, yeni bir maliyet yüklenemeyiz” diyorlar. Siyah-Beyazlılar özellikle Vida ve Negredo’yu satmak için çabalıyor.