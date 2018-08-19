Beşiktaş Sompo Japan, Dusko Ivanovic ile görüşüyor

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı ve yeni koç belli olmak üzere.

İki sezonun ardından bu yaz koç Ufuk Sarıca ile yollarını resmen ayıran Beşiktaş, yeni sezon öncesinde koç arayışlarında sona geldi ve yerli adayların önünde bir yabancı koç ismi ön plana çıktı.

Siyah Beyazlı kulüp, Eurohoops kaynaklarının da doğruladığı üzere tecrübeli koç Dusko Ivanovic ile Beşiktaş görüşmelerde önemli yol kat etti ve detaylarda bir aksilik çıkmaması halinde tecrübeli koçun Beşiktaş’ın yeni teknik patronu olması bekleniyor.

Bir sürpriz olması ve Ivanovic’le anlaşma sağlanamaması halinde Siyah Beyazlı yönetim yerli alternatiflere yönelecek.

Ivanovic kariyerinde daha önce Baskonia, Barcelona, Panathinaikos gibi EuroLeague’in önemli takımlarında görev yapmıştı. Dolayısıyla Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yabancı koçlar için koyduğu yeni kriterleri karşılıyor. Karadağlı koç son olarak 2016/17 sezonunda Khimki’de çalışmıştı.

EuroHoops