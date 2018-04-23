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Rakipler Altınordu'ya çalıştı

Spor Toto 1. Lig'de evinde Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala 6. sıradaki yerini koruyan Altınordu, kendisi gibi Play-Off yarışı veren rakiplerinin puan kayıpları yaşamasıyla çifte sevinç yaşadı.

23 Nisan 2018, Pazartesi 19:14

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Rakipler Altınordu'ya çalıştı
Ligde 32. haftaya İzmir ekinin takibinde giren Tetiş Yapı Elazığspor evinde Adanaspor'a 3-2 yenilirken, İstanbulspor deplasmanda Boluspor'a 3-1 mağlup oldu. Balıkesirspor Baltok ise konuk ettiği Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.

İzmir temsilcinin peşinden gelen takımlardan sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 dize getirerek haftayı 3 puanla kapattı. Kırmızı-lacivetliler cumartesi günü kümede kalma mücadelesi veren Adana Demirspor'a konuk olduktan sonra son hafta evinde 3 puan ve 1 basamak altında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak. Altınordu, bu iki maçta hata yapmadığı takdirde Süper Lig yarışında Play-Off biletini cebine koyacak.

23 NİSAN COŞKUSU

Türkiye'nin en kapsamlı futbol altyapı organizasyonuna sahip Altınordu, çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası'nda buluşturdu. Selçuk'ta yer alan İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada, iki gün boyunca 1300 futbolcu adayı hünerlerini sergiledi. 2008, 2009, 2010 doğumluların yer aldığı futbol şenliğinde 96 takım mücadele etti.

Kulübün Türkiye çapından futbol okullarının katıldığı turnuvada 319 maç yapılırken, fileler tam 1604 kez havalandı. Çocuklar, futbolun keyfini doyasıya yaşarken, veliler de bu heyecana ortak oldu.

DHA


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 30 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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