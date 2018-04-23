Rakipler Altınordu'ya çalıştı

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Ligde 32. haftaya İzmir ekinin takibinde giren Tetiş Yapı Elazığspor evinde Adanaspor'a 3-2 yenilirken, İstanbulspor deplasmanda Boluspor'a 3-1 mağlup oldu. Balıkesirspor Baltok ise konuk ettiği Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.İzmir temsilcinin peşinden gelen takımlardan sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 dize getirerek haftayı 3 puanla kapattı. Kırmızı-lacivetliler cumartesi günü kümede kalma mücadelesi veren Adana Demirspor'a konuk olduktan sonra son hafta evinde 3 puan ve 1 basamak altında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak. Altınordu, bu iki maçta hata yapmadığı takdirde Süper Lig yarışında Play-Off biletini cebine koyacak.Türkiye'nin en kapsamlı futbol altyapı organizasyonuna sahip Altınordu, çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvası'nda buluşturdu. Selçuk'ta yer alan İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada, iki gün boyunca 1300 futbolcu adayı hünerlerini sergiledi. 2008, 2009, 2010 doğumluların yer aldığı futbol şenliğinde 96 takım mücadele etti.Kulübün Türkiye çapından futbol okullarının katıldığı turnuvada 319 maç yapılırken, fileler tam 1604 kez havalandı. Çocuklar, futbolun keyfini doyasıya yaşarken, veliler de bu heyecana ortak oldu.