Özhan Çıvgın: "Önemli bir maç kazandık"

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’u 81-76 yenen Demir İnşaat Büyükçekmece’nin başantrenörü, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıvgın, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "İkinci yarıda sahaya enerji koyduk. Önemli bir maç kazandık. Bu saatten sonra kazanmak çok önemli. Kritik bir durumdayız." diye konuştu.