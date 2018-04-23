Obradovic: Sadece 1 maç!

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Euroleague Play-Off’ta 11’de 11 yaparak rekor kıran Fenerbahçe ve Obradoviç, bugün 12. Play-Off maçına çıkıyor. Sarı- Lacivertliler, Baskonia’yı Vitoria’da yenerse, seride durumu 3-0 yapacak ve üst üste 4. kez Final-Four’a katılma hakkını elde edecek. Kanarya, aynı zamanda üst üste 12. Play-Off maçını kazanıp, kendi rekorunu egale edecek.Dev maç öncesi coach Obradovic ile bir araya geldik. Rekorun kendini ilgilendirmediğini dile getiren Sırp çalıştırıcı şunları söyledi: “Bu bizim hedefimiz olan, hakkında çok kafa yorduğumuz bir durum değil. Bizim Final- Four’a gidebilmemiz için bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Sadece bunu düşünüyoruz. Bizim önemli olan, bir maç daha kazanmak. Bunun dışındaki hiçbir şey önemli değil. Tabii ki hedefimiz bunu Vitoria’da oynayacağımız ilk maçta başarmak. Tek odaklandığımız şey bu”.Her maçın karakterinin farklı geçeceğini dile getiren tecrübeli coach, “Play-Off’ta oynadığımız her maça adapte olmaya çalışıyoruz. Rakibimiz de bunu yapmaya çalışıyor. İkinci maçta oyunun gelişimi de kesinlikle daha ofansif bir maçı işaret ediyordu. Kazanmak için daha verimli hücum etmemiz gerekiyordu. İkinci maçta bazı savunma hataları yaptık ve bunları düzeltmemiz gerekiyor. Buna konsantreyiz. Baskonia bir şekilde reaksiyon vermeye çalışacak. O da bu maç olacak. Nasıl bir strateji ile karşımıza çıkacaklarını görmek ilginç olacak” diye konuştu.Obradovic, ilk iki maç oynamayan Jayson Granger’ın bugün sahada olacağını hatırlatmamız üzerine, “Jayson Granger tartışmasız Baskonia için çok önemli bir oyuncu. İki haftadır oynamıyor ve nasıl döneceği merak konusu. Dönecek olması beni memnun ediyor. Ben her takımda tüm oyuncuların hep hazır ve sağlıklı olmasını isteyen, sahaya böyle çıkmasını görmek isteyen bir antrenörüm. Bu nedenle de Granger’ı sahada görmeyi istiyorum. Baskonia’nın evinde rakipleri için çok büyük baskı oluşturuyor olması, basketbol kültürüne sahip olması açıkçası bizim kafamızı kurcalayan bir sorun değil. Biz buna hazırız. Benim açımdan burada oynamak iyi, güzel bir şey. Burada bulunmayı seviyorum. Bizde bir sorun yok. Son idmanda Guduriç ayak bileğinden sakatlandı ama maç saatinde hazır olacağını düşünüyorum” diye sözlerini noktaladı.