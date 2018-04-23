  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş, THY EuroLeague'de 2-0 önde olduğu play-off çeyrek final serisinde İspanya deplasmanında Baskonia ile 3. maça çıkacak. Fenerbahçe Doğuş yenmesi durumunda üst üste 4. kez Final - Four'a yükselecek. Peki, Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu arada maçı nesine.com'dan canlı izleyebilirsiniz. Detaylar fanatik.com.tr'de...

23 Nisan 2018, Pazartesi 19:04

  • - A
  • + A
Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 2-0 önde olduğu play-off çeyrek final serisinde deplasmanda İspanyol temsilcisi Baskonia’yı yenmesi durumunda üst üste 4. kez Dörtlü Final’e yükselecek.

Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serinin üçüncü maçı Fernando Buesa Arena’da TSİ 22.00’de oynanacak. mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya) hakem üçlüsü yönetecek. Ayrıca mücadeleyi nesine.com'dan canlı izleyebilirsiniz.

İstanbul’daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89’luk skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçen sarı-lacivertlilere, Dörtlü Final için tek galibiyet yetecek.

Baskonia’nın yarın kazanması durumunda serinin 4. maçı 26 Nisan Perşembe günü yine İspanya’da oynanacak.

Bu sezon Baskonia’ya yenilmedi

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon Baskonia’yla oynadığı 4 maçı da kazandı.

Normal sezonda deplasmanda rakibini 83-69’la geçen sarı-lacivertliler, sahasında ise 79-74 galip geldi. Play-off çeyrek final serisinin ilk iki maçında da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Doğuş, İspanyol temsilcisi karşısında serisini devam ettirirse Dörtlü Final’e adını yazdıracak.

Obradovic, kariyerinde ilk peşinde

Fenerbahçe Doğuş’da başantrenör Zeljko Obradovic, Baskonia’yı geçmeleri durumunda kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibini geçmesi durumunda, Sırp başantrenör, THY EuroLeague'de çalıştırdığı bir takımı, ilk kez 4 yıl üst üste Dörtlü Final’e taşıyacak.

Fenerbahçe Doğuş’un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, takımıyla turu geçmesi durumunda kariyerinde ise 17. kez Dörtlü Final’de mücadele etmeye hak kazanacak.

Bu kulvarda kariyerinde 23. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, çalıştırdığı takımlar Panathinaikos’la 8, Fenerbahçe’yle 3, Real Madrid’le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona’yla ise birer kez Dörtlü Final’de yer aldı.

Geçen sezon Fenerbahçe’yi bu kulvarda zirveye çıkaran Obradovic, Avrupa Ligi’ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör unvanına da sahip.

Obradovic’le çeyrek finalde maç kaybetmedi

Fenerbahçe, başantrenör Obradovic yönetiminde THY EuroLeague'de play-off çeyrek final serilerinde çok iyi bir performans sergiliyor.

Sarı-lacivertlilerle EuroLeague'de 5. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, takımını 3 kez play-off’lara taşıdı. Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı 11 çeyrek final maçını da kayıpsız geçti.

Fenerbahçe, 2014-2015’te Maccabi’ye, 2015-2016’da Real Madrid’e, 2017-2018’de de Panathinaikos Superfoods’a maç kaybetmeden serileri 3-0 kazanmıştı. Baskonia’yı ilk iki karşılaşmada yenen sarı-lacivertliler, son üç sezonda gerçekleştirdiği başarıyı tekrarlayarak play-off serisinde maç kaybetmeden Dörtlü Final’e yükselmeye çalışacak.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Maicon'la ilgili çarpıcı gerçek!
Şenol Güneş'e müdahale eden doktor konuştu: Bize geldiğinde...
Fenerbahçe ligin yıldızını transfer ediyor!
Aykut Kocaman: Sahadan çekilen Beşiktaş'tı!
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sürpriz konuk
Fatih Terim'in 1 numaralı hedefi Emre Akbaba
Fanatik yazarlarının Fenerbahçe - Antalyaspor maçı yorumları
İsla yine kadro dışı
(ÖZET) Fenerbahçe-Antalyaspor maç sonucu: 4-1
'İçine Iniesta kaçmış'
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Erman Özgür: Hakemi Fenerbahçe'nin kazanması kurtardı!
Napoli efsanesi geri mi dönüyor!
Şenol Güneş'in koridorda yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın derbi planı hazır
Rıdvan Dilmen: Bence Şenol Güneş'in başı kanamadı
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
    4- 1
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 30 60
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 30 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »