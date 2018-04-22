Ufuk Sarıca: "Havaya girmiş, coşmuş bir Galatasaray Odeabank vardı"





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü, maçı ilk yarıda oynadıkları basketbolla kaybettiklerini dile getirdi.Sarıca, Galatasaray Odeabank’ın mücadeleyi kazanmayı hak ettiğini vurgulayarak, "Maçı ilk yarıda kaybettiğimizi söyleyebilirim. İlk yarıda çok kötü yüzdelerle hücum ettik ve 22 sayıda kaldık. Bunun nedeni topu paylaşmamamız ve bireysel hareket etmemizdi. Havaya girmiş, coşmuş bir Galatasaray Odeabank vardı. Ligin sonuna geliniyor. Son 4 maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.Siyah-beyazlı oyuncude oynadıkları basketbol sebebiyle hayal kırıklığına uğradıklarını aktardı.