U21 Ligi’nde E.Yeni Malatyaspor lider Beşiktaş’ı mağlup etti

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U21 Süper Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi takım 84. dakikada Veli Kavlak ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.Müsabakanın 45’inci dakikasında Berke Doğukan Önde’nin attığı golle ev sahibi Beşiktaş soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda Evkur Yeni Malatyaspor’da 60 ve 78. dakikalarda kazanılan penaltı vuruşlarını Burak Kavlak gole çevirince sarı-kırmızılı takım 2-1 öne geçti.İki takımdan da birer oyuncu kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Yeni Malatyaspor puanını 46’ya yükseltti.