Trabzonspor'da gözler tekrar kaleci Esteban’da

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’ın Osmanlı maçında sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından gözler kaleye kimin geçeceğine çevrilmişti.Sivas’a karşıhazır olmadığı içineldiven giydi. Genç file bekçisi, yenilgiye rağmen alkış aldı. Ancak bu kez Antalya mücadelesinde Esteban’ın da hazır hale gelebileceği vurgulandı.Her şeye rağmen Uğurcan bir adım önde ama son kararı Rıza Çalımbay hafta içinde verecek.