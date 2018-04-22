Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!

"Kırmızı kart çıkmıyor"

"Galatasaray maçı..."

"Avrupa basınına bakıp üzülüyorum"

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SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





'de 30. hafta mücadelesinde, 80. dakikaya kadar 1-1 devam eden maçta son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1'lik galibiyeti elde ederken, basın sözcüsü'tan hakem Halis Özkahya'ya tepki geldi.Adalet demek, herkese eşit adalet dağıtmak demek. Kuralar da belli. Aynı hakem Babel'e kırmızı kart verdi, bugün Quaresma'ya ayağını çekmesi gerekmesine rağmen çekmiyor, kırmızı kart çıkmıyor.Emekler var, bu emeklerin harcanmaması lazım. Dün Galatasaray maçında da verilmeyen bir karar var. Bir takımın kaderiyle oynuyorsunuz. Biz nasıl 9-6 saatleri arasında çalışıp, mesai yapıyorsak hakemler de işlerini iyi yapsınlar.Hafta içi bir maç oynadık. Bugün Avrupa basınına bakıyorum, üzülüyorum. Bunların yaşanmaması lazım. Derbiyle ilgili TFF'nin kararını bekliyoruz.