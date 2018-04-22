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Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçı değerlendirdi, hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi. Albayrak, Alanyaspor-Galatasaray maçındaki kritik ofsayt kararını da "Bir takımın kaderiyle oynadı" şeklinde yorumladı.

22 Nisan 2018, Pazar 21:32

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Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş, 80. dakikaya kadar 1-1 devam eden maçta son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1'lik galibiyeti elde ederken, basın sözcüsü Metin Albayrak'tan hakem Halis Özkahya'ya tepki geldi. 

Stat çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Albayrak şunları söyledi:

"Kırmızı kart çıkmıyor"

Adalet demek, herkese eşit adalet dağıtmak demek. Kuralar da belli. Aynı hakem Babel'e kırmızı kart verdi, bugün Quaresma'ya ayağını çekmesi gerekmesine rağmen çekmiyor, kırmızı kart çıkmıyor.

"Galatasaray maçı..."

Emekler var, bu emeklerin harcanmaması lazım. Dün Galatasaray maçında da verilmeyen bir karar var. Bir takımın kaderiyle oynuyorsunuz. Biz nasıl 9-6 saatleri arasında çalışıp, mesai yapıyorsak hakemler de işlerini iyi yapsınlar. 

"Avrupa basınına bakıp üzülüyorum"

Hafta içi bir maç oynadık. Bugün Avrupa basınına bakıyorum, üzülüyorum. Bunların yaşanmaması lazım. Derbiyle ilgili TFF'nin kararını bekliyoruz.
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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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