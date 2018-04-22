"Caroline Wozniacki’yle final oynamak muhteşem olur"

Durmuş: "Çağla bütün oyuncuları yenebilecek kapasiteye sahip"





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İstanbul Cup’ta mücadele edecek milli tenisçi Çağla Büyükakçay, turnuvada finale yükselip dünya 2 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki’yle karşılaşmak istediğini söyledi.Garanti Koza Park’ta yarın başlayacak organizasyon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çağla, 2016 yılında bu turnuvayı kazandığını hatırlatarak, yine final oynamaya çalışacağını belirtti.Turnuvanın bir numaralı seribaşı olan Wozniacki’yi öven 28 yaşındaki tenisçi, "Ben burada öyle duygular yaşadım ki her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Wozniacki’yle final oynamak gerçekten muhteşem olur. Türk seyircisi beni ilk turdan itibaren yalnız bırakmayacaktır." dedi.Çağla, ana tablonun ilk turunda eşleştiği dünya 49 numarası 22 yaşındaki Yunan tenisçi Maria Sakkari’yi çok iyi tanıdığını anlatarak, şunları kaydetti:"Daha önce bir kere karşılaştık. 3 set sonunda beni yenmişti. Defalarca antrenman yaptığım bir oyuncu olduğu için tanıyorum.Yakın arkadaşız. Geçen sene kariyerinin en üst noktasına çıktı. Büyük bir turnuvada final oynadı. İlk 50’de yer alıyor. Çok zorlu olacak. Bu tabloda herkes çok iyi. Burası benim için özel duygular yaşadığım bir yer. Kendi seyircim önünde güçlü hissediyorum."Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Çağla’nın 2016 yılında olduğu gibi yine başarılı sonuçlara imza atacağına inandığını dile getirdi.Çağla’nın ilk turda zorlu bir rakiple karşılaşacağını vurgulayan Durmuş, "Çağla nice zorlukları aşıp çok tecrübeli rakiplerini yenmiş bir sporcu. Yine başaracaktır. Çağla bütün oyuncuları yenebilecek kapasiteye sahip. Elbette çıkıp şampiyonluk için mücadele edecek. Ana tabloda yer alacak İpek Öz ve Ayla Aksu da tecrübe kazanacak." ifadelerini kullandı.Bu turnuvanın Türk tenisi için her zaman çok önemli olduğunu anlatan Durmuş, "Dünya sıralamasında 2. olan, Avustralya Açık şampiyonu geliyor. Çok iyi tenisçiler bu arenada sporcularımızla karşılaşacak. Daha önce Çağla, rakiplerini yenerek burada şampiyon oldu. Yine aynı hedefteyiz. Şampiyonluk adayıyız. Zor kuralar çektik ama bizim çocuklarımız zoru başarır." değerlendirmesinde bulundu.