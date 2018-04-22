Arsenal - West Ham United maç sonucu: 4-1





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Hafta içinde efsanevi menajeri'in sezon sonu görevini bırakacağını açıklamasıyla sarsılan'de'ı farklı mağlup etti:İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta 51'de'in golüyle öne geçen Topçular, 64'te ise'in kaydettiği beraberlik sayısına engel olamadı.82'nci dakikaya 1-1'lik eşitlikle girilen karşılaşmada bu dakika itibarı ile adeta gol sağanağı başladı.7 dakikaya 3 gol birden sığdıran Arsenal; 82'de, 85 ve 89'da da'in golleriyle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.Kuzey Londra temsilcisi bu sonuçla puanını 57'ye çıkararak 6. sıradaki yerini korudu.