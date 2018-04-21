Kurtarıcı Muslera

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Galatasaray'ın kalan maçları | Galatasaray fikstürü





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Muslera bildiğiniz gibi... Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kazandığı 3 puanda en büyük pay sahiplerinden biri, Uruguaylı file bekçisi oldu. 75. dakikada mücadele 2-2 devam ederken, Alanya kontradan hızlı hücuma kalktı.Savunma arkasına sarkan topta Lucas, Muslera ile karşı karşıya kaldı, kalesinde devleşen Uruguaylı müthiş bir kurtarışa imza attı. Dakikalar 90’ı gösterirken, Galatasaray ceza sahasında bir karambol daha yaşandı. Cenk Ahmet, aşırtma bir kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi. Muslera adeta uzayarak, topu parmaklarının ucuyla dışarı çeldi ve Galatasaray’a çok kritik 3 puan kazandırdı.Fernando Muslera’nın dün akşamki kurtarışları, akıllara 2014-2015 sezonunu getirdi. Tecrübeli eldiven özellikle son 6 haftadaki olağanüstü performansıyla, Galatasaray’ın elde ettiği 20. şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Sarı-Kırmızılı futbolcular da, hem galibiyet golünü atan Sinan Gümüş’ü hem de kurtarışları yapan Muslera’yı özel olarak tebrik etti.