Ertuğrul Erdoğan: "Kolay sayılar yedik ve maçı kaybettik"

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İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörübasit top kayıpları yaptıklarını dile getirdi.İlk yarıda iyi mücadele ettiklerini aktaran Erdoğan, "Üç hafta önce play-off hattına yakındık ama Eskişehir Basket, maçını kazanınca motivasyon olarak geride kaldık. Kendi açımızdan iyi bitirebileceğimiz sezonu, istediğimiz neticenin altında bitiriyoruz. Bu ligde iyi basketbol oynamaya çalışan ekiplerden biriyiz. 26 dakika iyi oynadık ama konsantrasyon eksikliğinden 16 top kaybı yaptık ve 21 sayı yedik. Kolay sayılar yedik ve maçı kaybettik. Anadolu Efes takımını tebrik ediyor ve play-off’ta başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.