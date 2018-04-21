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Ersun Yanal: Toplumsal faydanın gözetildiği işler yapılmalı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki spor alanlarını inceleyen Ersun Yanal, "Skor amaçlı olmayan, sonucunda toplumsal faydanın gözetildiği işler yapılmalı" önerisinde bulundu. Yanal'a 27 sırt numaralı, yeşil-beyaz renklerdeki Şehitkamil Belediyespor Kulübü forması hediye edildi.

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Ersun Yanal: Toplumsal faydanın gözetildiği işler yapılmalı
Şehitkamil ilçesinde "Futbola Dair Her Şey" adlı söyleşiye katılmak üzere Gaziantep’e gelen başarılı teknik adam Ersun Yanal, Şehitkamil Belediyesinin spor alanında yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte spor alanında yapılan çalışmaları uygulama alanlarında gören tecrübeli teknik adam, gençlik kampı, Alleben Yüzme Havuzları ve Futbol Sahalarında sporcu gruplarını ziyaret etti. Spor okulunun faaliyetleri ve katılımcı sayıları ile ilgi bilgiler alan Yanal, Şehitkamil Belediyesinin gerek tesisleşme gerek spor eğitimi adına sürdürülebilir spor projelerini hayat geçirmiş olmasında dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

"Yatırımlar beni çok mutlu etti" 

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli teknik adamlardan Ersun Yanal, tesisler ve spor yatırımları ile ilgili değerlendirmesinde ise ilçede gençlik ve spor alanında yapılan yatırımların kendisini çok mutlu olduğunu ifade etti. Yatırımların skor amaçlı olmadan toplumsal fayda gözetilerek yapılması gerektiğini vurgulayan Yanal, "Gaziantep’te Şehitkamil Belediyesi'nin misafiri olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir diğer mutluluk nedenim ise belediyemizin gençlik ve spor alanında yapmış olduğu büyük yatırımlar. Spor alanında yürütülen bilgileri aldığımda meraklanmıştım, Sayın Belediye Başkanımız gerçekten bizleri şaşırtacak düzeyde projeleri hayata geçirmiş. Farklı branşlarda binlerce çocuğumuzun ve gencimizin spor faaliyetleri ilgileniyor olması çok değerli. Katıldığımız söyleşilerde yerel yönetimleri bu faaliyetleri yapılmasını öneriyordum. Bu gün Şehitkamil Belediyemizin çalışmalarını gördükten sonra tek önerim çalışmaların daha da artması yönünde olacak. Spor alanında yapılan çalışmalardan verim almak için dikey değil yatay bir büyüme gerekli. Skor amaçlı olmayan sonucunda toplumsal faydanın gözetildiği işler yapılmalı. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nu ve değerli ekibini gönülden tebrik ediyor. Bu örnek çalışmaların ülkemiz genelinde yaygınlaşmasını temenni ediyorum" dedi. 

Fadıloğlu: "Tüm çabamız sağlıklı ve mutlu çocuklar" 

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, Ersun Yanal’ı kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Kendileri sporcularımıza çok değerli bilgiler aktardılar. Spor alanında yürüttüğümüz çalışmaları değerli hocamızla birlikte ziyaret ettik. Tüm çabamız çocuklarımızın, gençlerimizin daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmeleri için. Bu konuda katkısı olan, emek veren tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Değerli hocamıza bizleri onurlandırdığı için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. 

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi Tesisleri'ne gerçekleştirilen ziyaret esnasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türk sporuna olan katkılarında dolayı tecrübeli teknik adam Ersun Yanal’a teşekkür plaketi verildi. Yanal'a ayrıca 27 sırt numaralı yeşil-beyazlı takımın forması armağan edildi. 

İHA


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